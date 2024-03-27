إصابة 11 عاملا بانهيار سقف مدرسة دينية في أيمن الموصل

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "سقف عمارة المدرسة الدينية التابعة لجامع الخضر في ايمن الموصل، تعرض للانهيار واصابة 11 عاملا كانوا يقومون باعمال صيانة".وأضاف المصدر، أن "الإصابات تنوعت بين متوسطة وبليغة، في حين هرعت سيارات الدفاع المدني والاسعاف لنقل المصابين الى مستشفى الجمهوري لتلقي العلاج".