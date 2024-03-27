"دافع أقساطي ومداوم وأسمي ماكو".. طلاب جامعيون يتظاهرون في بغداد (صور)

وقال مراسل السومرية ان طلبة كلية السلام الجامعة الاهلية في العاصمة بغداد والبالغ عددهم قرابة 3000 نظموا تظاهرة امام وزارة التعليم العالي والبحث العملي، بعد ان اكتشفوا أنهم ليس لديهم بيانات داخل الوزارة على الرغم من وصولهم الى المرحلة الرابعة وتسديد كافة الرسوم المالية للكلية.وأضاف ان هؤلاء مصيرهم الدراسي مجهول، حيث ان الوزارة أكدت لهم أنهم ليس لديهم بيانات داخل الوزارة، مرجحاً حدوث مشاكل بين الوزارة والكلية ما أدى الى هذا الامر الذي وصفوه الطلبة بـ"الكارثي".وبحسب المراسل، طالبوا بضرورة ايجاد حل "جذري" لهم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العملي بعد ان أنفقوا أموال كبيرة خلال السنوات الدراسية السابقة.