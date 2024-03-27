تسجيل 80 ألف شركة خاصة بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد

وأفاد المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي بأنَّ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد يعد من أهمّ القوانين التي شُرّعت، لكونه يحوي العديد من المميزات التي تخدم القطاع الخاص، بيد أنه لم يفعّل بشكل حقيقي، كما أنَّ ثقافة العامل في فهم القانون لم تزل دون المستوى الذي تطمح إليه الوزارة، مشيراً إلى ضرورة تفعيل القانون ونقل تجارب الدول المتقدمة إلى البلاد، فضلاً عن تفاعل المواطنين العاملين في القطاع الخاص مع القانون، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأضاف أنَّ الوزارة أطلقت تطبيقاً إلكترونياً يتيح للعمال وأصحاب الشركات التسجيل لغرض الشمول بهذا القانون، ما دعا الآلاف من أصحاب المشاريع والشركات في القطاع الخاص إلى التسجيل، مبيناً أنَّ 80 ألف شركة سجلت حتى الآن، لافتاً إلى أنَّ الوزارة تعمل على تثقيف وتوعية العمال بمميزات القانون المذكور، لاسيما أنه يحوي فقرات جديدة تتعلق بإجازة الأمومة والضمان الاختياري وغيرها من التي تضاهي المميزات في القطاع العام.ونوّه العقابي بأنَّ وزير العمل أحمد الأسدي طلب من مجلس الوزراء شمول العمال المضمونين بمبلغ (العيدية) الخاصة بعيد الفطر المبارك والبالغة 100 ألف دينار، مفيداً بأنه حال الموافقة سيتم إطلاقها مع الراتب التقاعدي للعمال.