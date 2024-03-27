مصدر حكومي: أسعار البنزين العادي ستبقى ثابتة

وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة لا تنوي رفع أسعار البنزين العادي"، مبينا ان "سعره ثابت وهو 450 دينارا للتر الواحد".يشار الى ان الحكومة العراقية أعلنت امس الثلاثاء (26 اذار 2024) نيتها رفع أسعار البنزين المحسن من 650 دينار للتر الى 850 دينار، والسوبر من 1000 دينار للتر الواحد الى 1250 دينارا ابتداءً من بداية شهر أيار القادم.