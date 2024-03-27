حبيب الحلاوي يزور نقابة الصحفيين ويشيد بأدائها المهني والإداري

وذكرت نقابة الصحفيين في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس كتلة صادقون النيابية حبيب الحلاوي زار النقابة وكان باستقباله نقيب الصحفيين العراقيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي".وحبيب الحلاوي يشيد بـ"الجهود المتميزة والدور الفاعل لنقابة الصحفيين العراقيين ونقلها الصورة المشرقة عن العراق الى الرأي العام العالمي وعبر عن سعادته لاهتمام نقيب الصحفيين العراقيين بالأسرة الصحفية ودفاعه الدائم عن الصحفيين وتبنى قضاياهم"، مؤكداً انه "لمس عمق العلاقة المهنية والإنسانية المتميزة لنقيب الصحفيين مع الصحفيين والأسرة الصحفية".وعبر الحلاوي، بحسب البيان عن "سعادته لإظهار مبنى نقابة الصحفيين العراقيين ومؤسساتها الإعلامية بالشكل الذي يليق بالنقابة وأهميتها وتأدية رسالتها الإعلامية والوطنية".من جانبه أشاد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بـ"العمل البناء والجاد لمجلس النواب وكتلة صادقون النيابية في تشريع القوانين التي من شانها تحصين المجتمع والبلد وتعزيز النهج الديمقراطي وبما يحفظ الحقوق الدستورية للجميع".