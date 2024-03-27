مصرع واصابة 5 مهندسين بانقلاب "جكسارة" في ذي قار

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عجلة نوع جكسارة انقلبت على الطريق الدولي السريع غرب مدينة الناصرية، مما أسفر الحادث عن مصرع مهندسين اثنين واصابة ثلاثة اخرين بجروح متباينة".وأشار الى ان "المتوفين جميعهم موظفين في مديرية مجاري الهندية بمحافظة كربلاء المقدسةوتم نقل المتوفين الى الطب العدلي".