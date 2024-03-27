مجلس الخدمة يحدد موعد إصدار قرار تعيين "العلوميين"

وذكر المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الخدمة العامة الإتحادي محمود التميمي ترأس، ظهر اليوم، جلسة المجلس الطارئة السابعة، بحضور اعضاء المجلس".واضاف ان "الجلسة شهدت المُصادقة على تقرير نتائج اختبارات المتأهلين من ذوي المهن الصحية الساندة (العلوميين) والتي جرت في مختبرات الكليات والجامعات حيث صادق المجلس على التقرير وقرر احالة بياناته الى دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية لغرض توحيدها مع نتائج المقابلات التي اجرتها اللجنة لحملة الشهادات العليا من أفراد الفئة ذاتها، لغرض عرض القوائم النهائية على المجلس خلال الأسبوع القادم لإصدار قرار التعيين للذوات المشمولين بالمصادقات".