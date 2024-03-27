في البصرة.. تظاهرة ضد العمالة الأجنبية بالشركات العراقية (فيديو)

شهدت مدينة البصرة، مساء اليوم الأربعاء، تظاهرة ضد العمالة الأجنبية في الشركات العراقية.







وقال مراسل السومرية، إن التظاهرة انطلقت في شارع الجبيلة ضد العمالة الاجنبية في الشركات العراقية والمطالبة بتعيين الشباب العاطلين عن العمل. لمزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

