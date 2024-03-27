بالصور من النجف.. اطلاق مراسم الحزن في العتبة العلوية

وتتضمن المراسم رفع راية الحزن والإضاءة الحمراء واللافتات السوداء في الضريح وحوله.

وتستمر هذه المراسم من اليوم وحتى ما يعرف بـ"يوم الجرح" وهو التاسع عشر من شهر رمضان وتنتهي مع يوم الاستشهاد في 21 من الشهر ذاته.