بالوثائق.. مكتب السوداني يوجه طلباً لمكتب السيد الحكيم بشأن "فك الاختناقات"

وجه مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، طلباً لمكتب رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم بشأن مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد.



ويتضمن الطلب الايعاز بشأن مهمة المنسق الأمني لمشاريع فك الاختناقات المرورية، لغرض فتح طريق سدة الناظمية والذي يبدأ من نادي الفروسية وصولا الى سدة الناظمية.



وتشهد بغداد في الوقت الحالي، تنفيذ مشاريع عدة لفك الاختناقات المرورية في جانبي الكرخ والرصافة، تتضمن إنشاء جسور وأنفاق جديدة.