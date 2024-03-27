اليوم.. المرور تعلن قطع ساحة قرطبة من جميع الاتجاهات

أعلنت مديرية المرور العامة، عن قطع ساحة قرطبة وسط بغداد من جميع الاتجاهات اليوم الخميس.

وقالت المرور في بيان، "اليوم الخميس 28 آذار، سوف يتم قطع ساحة قرطبة من جميع الاتجاهات وتم القطع من هذا اليوم ليلا لغرض انجاز عملية الاكساء وتخطيط الشوارع".

وأضاف البيان أن "القطع من تقاطع النادي باتجاه قرطبة ومن ساحة الطيران باتجاه قرطبة ومن الخط السريع من جهة النهضة باتجاه قرطبة ومن الخط السريع من جهة ملعب الشعب باتجاه قرطبة".

ولفت بيان المرور الى أنه "تم اتخاذ الاجراءات وتعزيز المنطقة بالدوريات والدراجات لغرض انسيابية حركة السير والمرور".

وتشهد بغداد في الوقت الحالي، تنفيذ مشاريع عدة لفك الاختناقات المرورية في جانبي الكرخ والرصافة، تتضمن إنشاء جسور وأنفاق جديدة.