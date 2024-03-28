الشوارع المحيطة بالنهضة "ممتلئة".. خارطة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع القناة من مخرج شارع النواب في حي الأمين لغاية حديقة الجمهوريةشارع فلسطين بين مجسر حماة ومجسر النخيل السايدينشارع مثنى الشيباني من مجسر حماة لغاية مجسر العلوية ثم وصولا الى ساحة الاندلسخدمي زيونة ومجسر الربيعي وشارع الصناعةمحمد القاسم من مجسر العلوية الى شارع الثورة المؤدي الى جسر مظفر ازدحام السايدينشارع الظلال بين شارع الكيلاني وشارع الثورة ازدحام السايدينشارع الثورة من مجسر بيروت الى تقاطع النهضة اللسايدينشارع الكيلاني السايدين لغاية ساحة الخلانيشارع الرشيد وشارع الجمهورية وجسر السنكمن نفق العلاوي لغاية جسر الاحرار والشارع المؤدي من العلاوي الى تقاطع الصالحية ازدحام السايدينشارع دمشق بين معرض بغداد الدولي ونفق العلاوي ازدحام السايدينالجسر العنكبوتي على سريع الدورة ومحمد القاسمجسر الجادرية لغاية تقاطع الجامعةسريع القادسية وتحديدا مدخل المنطقة الخضراء من جهة شارع المطارشارع وجسر الطابقينشارع الأردن من نفق الشرطة لغاية تقاطع سيد الحليب