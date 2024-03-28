الأنبار تعلن موافقة الحكومة على إعادة تشكيل لجنة التعويضات

أعلن محافظ الأنبار محمد نوري، الخميس، عن موافقة الحكومة على إعادة تشكيل لجنة ملفات تعويضات المتضررين.

وقال نوري في بيان، "حصلت موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على إعادة تشكيل اللجنة الفرعية في محافظة الأنبار".

وأضاف أن اللجنة "ستتولى عملية استلام وتدقيق ملفات تعويضات المتضررين من العمليات الارهابية في محافظة الأنبار".