العشرات يتظاهرون في البصرة ضد رفع أسعار البنزين

شهدت مدينة البصرة، مساء اليوم الخميس، تظاهرة ضد قرار الحكومة رفع أسعار البنزين.



وقال مراسل السومرية، إن العشرات تظاهروا في العشار وسط البصرة رفضا لقرار رفع أسعار البنزين المحسن.

يشار الى أن الحكومة العراقية أعلنت الثلاثاء (26 آذار 2024) عزمها رفع سعر لتر البنزين المحسن من 650 ديناراً الى 850 ديناراً، والسوبر من 1000 دينار الى 1250 ديناراً ابتداءً من بداية شهر أيار المقبل.