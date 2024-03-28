مكتب السيد الصدر يعلن تشكيل لجان مركزية

وقال المكتب في بيان أدناه نصه، "بناءً على ما جاء في توجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر (أعزه الله) تقرر تشكيل لجان مركزية مكونة من عدة مفاصل".

وكان السيد الصدر أطلق، قبل أيام، مبادرة بضرورة التواصل مع القواعد الشعبية، بعد حملة السيدة الزهراء "ع" لإغاثة غزة، والدفاع عن القرآن الكريم ومساندة الاصلاح.