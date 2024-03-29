طقس العراق.. أمطار خفيفة وتفاوت بدرجات الحرارة الأسبوع المقبل

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد السبت سيكون على العموم غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً مع زخات مطر خفيفة خاصة في أقسامها الغربية من المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأضافت، أن "طقس يوم الاحد سيكون على العموم غائماً جزئياً، واحياناً يكون غائماً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".وبينت الهيئة أن "طقس يوم الاثنين، على العموم سيكون صحواً مع بعض الغيوم ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى الجنوبية".وتابعت أن "طقس البلاد المتوقع ليوم الثلاثاء المقبل، سيكون غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الشمالية ليلاً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".