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الكمارك تعلن ضبط 184 شاحنة مخالفة لضوابط الاستيراد في منافذها
محليات
2024-03-29 | 04:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
512 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، عن عمليات الضبط لأقسام التحري و مكافحة التهريب في المناطق الكمركية للفترة من ٢١ أذار و لغاية ٢٩ آذار ٢٠٢٤ .
وقالت الهيئة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية ضبط ( ١١٦ ) شاحنة محملة (مدافئ منزلية ، قناني غاز ، مشروبات غازية ، ورق أسمر ، أنابيب بلاستيك ، مشروبات كحولية ، أدوية بشرية ، خشب ، مواد إنشائية ، جص ، أسمنت أبيض ، أبواب حديد ، ألمنيوم ، أدوات أحتياطية ، معلبات ، معدات زراعية ، كهربائيات ، أصباغ ، فواكه ، حلويات ، ضاغطات هواء) ومواد متنوعة أخرى مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية".
وأضافت الهيئة، أن "قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الغربية ضبط ( ٣١ ) شاحنة محملة ( أثاث خشبي ، ملابس ، رول نايلون ، فواكه ، سيراميك ، مساحيق تنظيف ، شعير ، حلويات متنوعة ، ذرة ، أغطية بلاستيك ، دخن ، صفائح بليت ، سقوف ثانوية ) مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية.
وتابعت الهيئة، أن "قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الوسطى ضبط ( ٣٧ ) أرسالية محملة ( كراسي ، سيارات ، بذور ، رفوف متنوعة ، حلويات متنوعة ، أواني سفري ، أجزاء معمل ، مستحضرات تنظيف ، أبواب ، جريش الذرة ، ألبان ، عصائر ، شيش تسليح ، كرين ، مستلزمات طبية ، سماد يوريا ) ومواد متنوعة أخرى مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية".
وأشارت الى ان "حصيلة عمليات الضبط لكافة اقسام التحري ومكافحة التهريب في المناطق الكمركية هي ( ١٨٤ ) شاحنة مخالفة للشروط والضوابط الأستيرادية" .
وأكدت الهيئة، ان "عمليات الضبط تمت من خلال التعاون المشترك مع شرطة الكمارك، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بحق المخالفين".
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