حريق يلتهم بناية قيد الإنشاء بمنطقة العشار في البصرة (فيديو)

ونقل مراسل السومرية عبر مقاطع فيديو حصرية جهود فرق الدفاع المدني التي اصطفت في شارع الوطن من أجل اخماد الحريق وتقليل الاضرار المادية.وأضاف المراسل، أن الكشف الأولي للأضرار لم يسجل حدوث خسائر بشرية وانما اقتصر على الخسائر المادية.أدناه مقطع الفيديو: