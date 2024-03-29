الأمطار الأخيرة تكشف عن "كنز أثري" في قضاء كلار (صور)

السومرية نيوز - محليات



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لاكتشاف أثري عمره يقدر بملايين السنين، بعد أن كشفت الامطار الأخيرة في قضاء كلار بمحافظة السليمانية عن عظام كبيرة الحجم لإحدى الحيوانات المنقرضة.

أدناه الصور:

