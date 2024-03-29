للوقوف على احتياجات وطلبات المواطنين.. الجنابي يزور منطقة الرضوانية

وقال المكتب الإعلامي للجنابي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تابع الجنابي بشكل مفصل المشاكل التي تعاني منها المنطقة، لا سيما في الجانب الخدمي حيث وعد بمتابعتها مع الجهات المعنية بهدف الاسراع في ايجاد الحلول المناسب لها".كما استمع الجنابي الى "طلبات المواطنين الخاصة ووجه بالاسراع في تلبيتها".وفي السياق ذاته، التقى النائب الجنابي جمعًا من القادة الميدانيين وركائز حزب تقدم في منطقتي الرضوانية و الدوانم"، مشددًا على "ضرورة التواجد في الميدان والتواصل مع المواطنين كركيزة اساس لتعزيز عمل الحزب والارتقاء به".