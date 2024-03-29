التربية تصدر توجيها يخص المدارس المحاذية للطرق السريعة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعث وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري وفدا وزاريا رفيع المستوى برئاسة مدير عام العلاقات الثقافية مجيد الشمري الى محافظة الديوانية لتقديم التعازي والمواساة الى عائلة الفقيد المنتسب في حماية المنشآت ( رائد الخزعلي) الذي وافاه الأجل وهو يحاول انقاذ حياة أربعة تلاميذ كانوا يرومون عبور الطريق السريع".وأضافت، ان الجبوري وجه المديريات العامة في عموم محافظات العراق "بإرسال احصائية دقيقة بعدد المدارس الواقعة بمحاذاة الطرق الخارجية من أجل مخاطبة الجهات العليا والجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات السريعة حفاظًا على أرواح الملاكات التربوية والطلبة على حد سواء ".