طقس العراق.. المحافظات ينتظرها "عيد ممطر بغزارة"

وبحسب خرائط الطقس، فأن السحب تندفع من جهة غرب البلاد وتتكاثر خلال ساعات نهار ومساء يوم السبت، وفرص واردة لهطول خفيف من الامطار غرب وجنوب الأنبار وبادية الجنوب نهار السبت تندفع نحو ذي قار والسماوة ليلا، وربما تشمل غرب البصرة قطرات خفيفة.وبينما تشير التوقعات الجوية الى عدم وجود حالة جوية مهمة طوال الأسبوع، مع ارتفاع متصاعد بدرجات الحرارة خلال النهار في معظم مدن البلاد، واجواء دافئة نهارا ومعتدلة ليلا.الا ان التوقعات تشير الى برق ورعد وامطار غزيرة تشهدها محافظات العراق قبل نهاية شهر رمضان وبعده.وبحسب التوقعات، فأن حالة جوية ماطرة مصحوبة بالبرق والرعد وغزارة امطار في العديد من مدن البلاد للفترة من 8 الى 13 نيسان بسبب نزول منخفض جوي ممطر مصحوب بتيارات مدارية رطبة، مايعني قبل العيد بيومين وطوال أيام عيد الفطر.