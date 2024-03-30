الصحة تطلق استمارة تعيين لخريجي كليات ومعاهد واعداديات التمريض

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز انه تنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي تدعو دائرة التخطيط وتنمية الموارد خريجي (كليات التمريض ومعاهد التمريض واعداديات التمريض) العراقية من خريجي العام الدراسي 2022-2023 الراغبين بالتعيين على ملاك وزارتنا بملئ الاستمارة الالكترونية الاحصائية على الرابط:وأضافت الوزارة ان الاستمارة ستبقى مفتوحة لمدة (30) يوم ولغرض الاستفسار يرجى مراسلتنا في حقل الاستفسارات داخل الرابط وسيتم الرد عليكم بأسرع وقت.