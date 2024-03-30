وزير الكهرباء يفتتح خط الربط الكهربائي بين العراق والأردن

وقال فاضل في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "مشروع الربط الكهربائي يمتد على ثلاث مراحل ومن المقرر ان تصل طاقته إلى 500 ميغاواط بعد تفعيل الربط الثلاثي (العراق - الأردن - مصر)".وأضاف الوزير أن "افتتاح الخط الجديد سينهي معاناة أهالي الرطبة الذين عانوا على مدى 10 سنوات من عدم وجود كهرباء وطنية نتيجة تخريب داعش للبنية التحتية وسينعمون من الآن بكهرباء مستقرة ومستدامة".وتابع الوزير أن "هذا الإنجاز يعكس اهتمام الحكومة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تنويع مصادر الطاقة وتوفير التخصيصات اللازمة لتأهيل وتطوير المنظومة الكهربائية عبر التعاقد مع شركات عالمية رصينة".ولفت وزير الكهرباء: الى ان "العام الحالي سيشهد إنجازاً آخر على مستوى الربط الكهربائي مع دول الخليج بافتتاح خط (البصرة - الكويت)".