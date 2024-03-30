سقوط شاحنة كبيرة من الجسر الخامس في الموصل (صور)

السومرية نيوز – محليات



تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور لحادثة سقوط شاحنة كبيرة من أعلى الجسر الخامس في مدينة الموصل.

وبحسب شهود عيان، فإن سائق الشاحنة لم يفارق الحياة وانما تعرض لاصابات بليغة نقل على اثرها الى المستشفى، فيما لم يعرف بعد أسباب فقدانه السيطرة على الشاحنة وتعرضها الى هذا الحادث المميت.



أدناه صورة الشاحنة: