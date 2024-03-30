36 مليون عراقي يملك "الموحدة".. الداخلية تقطع شوطاً كبيراً في الغاء المستمسكات القديمة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان السومرية
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
جولة رمضانية
من
01:50 PM
الى
02:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ترامب يتوعد إيران ويتحدث عن القنبلة النووية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-485260-638474032896576798.jpg
36 مليون عراقي يملك "الموحدة".. الداخلية تقطع شوطاً كبيراً في الغاء المستمسكات القديمة
محليات
2024-03-30 | 09:47
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,472 مشاهدة
خلال مؤتمر صحافي عقد صباح هذا اليوم في العاصمة بغداد، أعلن وزير الداخلية عبد الامير الشمري، الغاء المستمسكات القديمة اعتباراً من مطلع شهر نيسان والعمل بـ"الموحدة" حصرا، مؤكداً تسجيل أكثر من 36 مواطن عراقي على منظومة البطاقة الوطنية، في خطوة تضاف إلى خطوات سابقة عملت عليها الوزارة كتطوير النظام المروري الذكي وغيرها.
*تفاصيل مؤتمر الموحدة
نظمت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم السبت، مؤتمر المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الوطنية، برعاية رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري.
وألقى الشمري، كلمة خلال المؤتمر، جاء في مضمونها: "إن مشروع البطاقة الوطنية تم إعداد قواعده بمستشارية الأمن الوطني، حيث تمثلت بإعداد دراسة مستفيضة منذ العام 2012 عبر لجان فنية تخصصية، واختيار الأمثل في وضع الخطط التنفيذية وصولاً الى مرحلة توقيع العقد الخاص به في العام 2013".
وأضاف أنه "خلال الفترة من 15 - 7 - 2015 ولغاية اليوم واجهنا تحديات كبيرة أهمها إعادة البنى التحتية في نينوى وبعض من المحافظات التي تسببت بشكل مباشر في تأخير الافتتاح، مشيراً الى أن مجموع الدوائر العاملة في العراق بلغ 328 دائرة موزعة على جميع المحافظات من دهوك الى البصرة، وتعمل بواقع 43 ألفاً، و412 سجل أحوال مدنية، لافتاً إلى أن هذه الفترة تُعد المرحلة الأولى من حياة المشروع، واليوم أعلن عن تسجيل (36,751,362) مواطناً في منظومة البطاقة الوطنية".
وبين الوزير، أن "إصدار البيان المتعلق بإيقاف التعامل بالوثائق الورقية المتمثلة بهوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية العراقية كمرحلة أولى داخل العراق اعتبارا من يوم الأول من شهر نيسان "2024.
وأعلن الشمري أيضاً، "البدء بالمرحلة الثانية لمشروع البطاقة الوطنية المتمثلة بتنفيذه في السفارات العراقية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتفعيل المنظومة الوسطية التي سيكون لها الأثر الفعال في التحقق من صحة المعلومات والبيانات، وربطها بين المركز الرئيس للبيانات بوزارة الداخلية وباقي الوزارات، والذي سيحقق منهجية جديدة في سرعة إعطاء المعلومة".
وفي عام 2013، تعاقدت الحكومة مع احدى الشركات الالمانية لتنفيذ المشروع الوطني للبطاقة الموحدة على أمل إلغاء جميع المستمسكات الرسمية بعد استصدارها عقب تشريع قانون يلغي هوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن.
*النظام المروري
سبق هذه الخطوة، قيام وزارة الداخلية بالتوجه نحو تفعيل الإشارة الذكية والرادارات بالطرق السريعة.
ويوم 12 آذار الجاري، قالت الوزارة في بيان، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس، اجتماعاً في مديرية المرور العامة، إذ جرى مناقشة جملة من الموضوعات منها دخول الإشارة الضوئية الذكية والرادارات بالطرق السريعة الى الخدمة يوم الجمعة الموافق الـ15 من آذار الحالي".
وأكد الوزير أن "دائرة المرور تقوم ببذل مزيد من الجهود لكي تكون قادرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين"، مشدداً على "إكمال العلامات المرورية وهندسة الطرق، والإسراع في إنجاز اللوحات الجديدة للعجلات لاستبدالها، وتطوير نظام تسجيل المركبات وإجازات السوق، ومتابعة الطرق الخارجية التي تكثر فيها الحوادث المرورية".
وبعد تطبيق هذا النظام بأربعة أيام فقط، أعلنت وزارة الداخلية، عن انخفاض كبير بعدد المخالفات.
وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في بيان، إن "الغرامات من خلال الكاميرات الذكية تشمل جميع المركبات سواء للمركبات ذات الأرقام الاعتيادية او الأرقام الشمالية".
وأضاف، "سجلنا انخفاضا كبيرا في عدد المخالفات بعد تطبيق نظام المرور الذكي بمختلف المناطق خصوصا في التقطعات المزودة بالكاميرات"، لافتا الى أن "هناك حرصا من قبل السائقين على تطبيق القوانين والأنظمة المرورية حتى في الأماكن والطرق الفرعية وهذا دليل على التحضر والوعي الكبير لسائقي المركبات".
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
طقس العراق.. المحافظات ينتظرها "عيد ممطر بغزارة"
محليات
38.54%
02:42 | 2024-03-30
طقس العراق.. المحافظات ينتظرها "عيد ممطر بغزارة"
02:42 | 2024-03-30
مستشار السوداني لـ السومرية: الحكومة جادة بتغيير سلم الرواتب
محليات
22.87%
17:23 | 2024-03-28
مستشار السوداني لـ السومرية: الحكومة جادة بتغيير سلم الرواتب
17:23 | 2024-03-28
الأمطار الأخيرة تكشف عن "كنز أثري" في قضاء كلار (صور)
محليات
20.8%
05:09 | 2024-03-29
الأمطار الأخيرة تكشف عن "كنز أثري" في قضاء كلار (صور)
05:09 | 2024-03-29
محافظتان تعطلان الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل
محليات
17.79%
10:35 | 2024-03-30
محافظتان تعطلان الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل
10:35 | 2024-03-30
المزيد
أحدث الحلقات
حديث رمضان 2024
ذكرى استشهاد الامام علي (ع)2 - الحلقة ٢٠ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-30
حديث رمضان 2024
ذكرى استشهاد الامام علي (ع)2 - الحلقة ٢٠ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-30
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣٠ آذار الى ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-03-30
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣٠ آذار الى ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-03-30
بالمختزل
احمد الفتلاوي، المنسق العام لشؤون المحافظات - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-29
بالمختزل
احمد الفتلاوي، المنسق العام لشؤون المحافظات - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-29
أغمض عينيك
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-29
أغمض عينيك
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-29
تل الراهب
الحلقة 19 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-29
تل الراهب
الحلقة 19 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-29
العراق في دقيقة
29-03-2024 | 2024
13:30 | 2024-03-29
العراق في دقيقة
29-03-2024 | 2024
13:30 | 2024-03-29
من كثر حبي لك
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-29
من كثر حبي لك
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-29
خل نتصالح
واقع آليم ومناشدات براتب الرعاية - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-29
خل نتصالح
واقع آليم ومناشدات براتب الرعاية - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-29
جولة رمضانية
قصر ابراهيم باشا ومتحف الخاقاني - الحلقة 14 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-29
جولة رمضانية
قصر ابراهيم باشا ومتحف الخاقاني - الحلقة 14 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-29
الأكثر مشاهدة
حديث رمضان 2024
ذكرى استشهاد الامام علي (ع)2 - الحلقة ٢٠ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-30
حديث رمضان 2024
ذكرى استشهاد الامام علي (ع)2 - الحلقة ٢٠ | رمضان 2024
12:00 | 2024-03-30
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣٠ آذار الى ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-03-30
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ٣٠ آذار الى ٥ نيسان ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-03-30
بالمختزل
احمد الفتلاوي، المنسق العام لشؤون المحافظات - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-29
بالمختزل
احمد الفتلاوي، المنسق العام لشؤون المحافظات - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
18:00 | 2024-03-29
أغمض عينيك
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-29
أغمض عينيك
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
16:00 | 2024-03-29
تل الراهب
الحلقة 19 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-29
تل الراهب
الحلقة 19 | رمضان 2024
14:15 | 2024-03-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ اذار ٢٠٢٤ | 2024
13:45 | 2024-03-29
العراق في دقيقة
29-03-2024 | 2024
13:30 | 2024-03-29
العراق في دقيقة
29-03-2024 | 2024
13:30 | 2024-03-29
من كثر حبي لك
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-29
من كثر حبي لك
الحلقة ١٩ | رمضان 2024
13:00 | 2024-03-29
خل نتصالح
واقع آليم ومناشدات براتب الرعاية - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-29
خل نتصالح
واقع آليم ومناشدات براتب الرعاية - الحلقة ١٩ | رمضان 2024
11:00 | 2024-03-29
جولة رمضانية
قصر ابراهيم باشا ومتحف الخاقاني - الحلقة 14 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-29
جولة رمضانية
قصر ابراهيم باشا ومتحف الخاقاني - الحلقة 14 | رمضان 2024
09:15 | 2024-03-29
رمضان 2024
خير وبركة مع العائلة
برامج
السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل ستقلل الباصات من الزحامات المرورية؟
نعم حل ممتاز
نعم حل ممتاز
لن تحل المشكلة
لن تحل المشكلة
المشكلة مو بالنقل
المشكلة مو بالنقل
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
رمضان السومرية
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.