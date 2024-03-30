أول مهمة للكتلة الصدرية بعد استقالتها من مجلس النواب

وذكر بيان لإعلام التيار، أنه "حسب توجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر اعزنا الله بعزه ، الكتلة الصدرية المستقيلة تحضر اجتماعا موسعا مع عدد من مفاصل التيار الصدري في مكتب السيد الشهيد محمد الصدر قدس سره الشريف لتشكيل اللجان المكلفة بالتواصل مع القواعد الشعبية".ويوم الخميس الماضي، أعلن المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، عن تشكيل لجان مركزية مكونة من مفاصل عدة بينها الكتلة الصدرية.وأوعز السيد الصدر، "مفصلاً كيفية التواصل مع القواعد الشعبية.. بما يلي:أولاً: حضور المآتم والفواتح.ثانياً: تفقّد عوائل الشهداء.ثالثاً: حضور مناسبات الفرح.رابعاً: جعل أرقام للشكاوى غير الحكومية والسياسية.. بل تمنع الأخيرتان.خامساً: ريادة المساجد أوقات الصلاة.سادساً: حضور المجالس الحسينية في وفيات وولادات المعصومين حصراً.سابعاً: عيادة المرضى.ثامناً : إيصال هدايا رمزية معنوية لذوي الاحتياجات الخاصة وما شاكلها وبصورة مركزية مع المكتب الخاص حصراً.تاسعاً : جلسات تثقيفية عامة.عاشراً : تسهيل فتح دورات محو الأمية.حادي عشر: التأكيد على دور الشباب والجيل الصاعد في النهوض والتكامل المجتمعي من الناحية الدينية والعقائدية والاجتماعية حصراً لا غير.ثاني عشر: تفقدهم في منازلهم والتزاور بين الحين والآخر".