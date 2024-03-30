ميسان تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين

قرر مجلس محافظة ميسان، السبت، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل.

وقال المجلس في بيان مقتضب، "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في ميسان ليوم الاثنين بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي عليه السلام".

يشار الى أن محافظتي البصرة وكربلاء، قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل، لذات السبب.