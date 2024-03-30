بالصور من النجف.. بدء مراسم زيارة استشهاد الإمام علي

وشهدت العتبة العلوية في محافظة النجف، قبل أيام، اطلاق مراسم الحزن بمناسبة قرب حلول ذكرى استشهاد الامام علي (عليه السلام)، وتتضمن المراسم رفع راية الحزن والإضاءة الحمراء واللافتات السوداء في الضريح وحوله.

وشاركت الحضرة القادرية مراسم الاستشهاد بموكب كبير.

وأدناه صور بعدسة السومرية..