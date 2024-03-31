خارطة شاملة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع القناة من حديثة الجمهورية ومدخل الأمين لغاية مجسر شارع موسى بن نصير ومدخل زيونةشارع موسى بن نصير لغاية مجسر الأمانةشارع زيونة من ساحة ميسلون لغاية دار الأزياءمجسر حماة وشارع مثنى الشيباني لغاية مجسر العلويةشارع فلسطين بين مجسر حماة ومجسر النخيل السايدينمحمد القاسم من الجسر العنكبوتي ونزلة سريع الدورة لغاية مستشفى الكنديشارع الضلال وشارع الكيلاني السايدين وساحة الخلاني وجسر السنك ازدحام متصلساحة التحرير وجسر الجمهورية ازدحامالشورجة وجميع الشوارع المحيطة بالمقبرة البريطانيةشارع الكسرة ومعظم الشوارع والازقة المحيطة بمدينة الطبنفق وجسر باب المعظمشارع حيفا من حديقة الشيخ الوائلي الى وزارة الثقافةشارع الصالحية والعلاويشارع 14 رمضان من الجسر والتقاطع مع 14 تموز لغاية مستشفى الطفل المركزيشارع الأردن وساحة النسور وشارع دمشق لغاية معرض بغدادشارع المطار وسريع القادسية لغاية مجسر القادسيةجسر الجادرية وشارع الجامعة وتقاطع جامعة بغدادشارع المصافي وشارع وجسر الطابقينجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتي على محمد القاسم