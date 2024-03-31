الحبس الشديد بحق مدان اقدم على تعقيب معاملات بصورة غير قانونية

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المدان قام باستلام مبالغ مالية من مواطنين مقابل انجاز معاملاتهم بطريقة غير قانونية وبالاتفاق والاشتراك مع متهمين اخرين يعملون في دائرة أحوال الكرادة الشرقية".وتابع أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 308 من قانون العقوبات".