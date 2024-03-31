محافظة عراقية تعلن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين

وقال المجلس في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، إن "المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين بمناسبة استشهاد الإمام علي عليه السلام".وأضاف المجلس، أن "العطلة لا تشمل الدوائر الأمنية والصحية والخدمية".