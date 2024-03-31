"العميد المتحرش" في البصرة يقر بأفعاله.. إليك العقوبة الصادرة بحقه (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعزل "عماد شعلان جبر" عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة، وذلك بعد ثبوت الأفعال المنسوبة اليه واقراره بها.



وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة حصلت عليها السومرية، تقرر عزل عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة، وذلك لارتكابه فعلا خطيراً منافياً للآداب العامة وسلوكيات الأستاذ الجامعي وثبوت الأفعال المنسوبة اليه واقراره بها مما يجعل من بقائه في الوظيفة مضراً بالمصلحة العامة.