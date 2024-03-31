النجف تعطل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين

السومرية نيوز – محليات



قررت محافظة النجف الأشرف، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الإثنين بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي (ع).





وقال رئيس مجلس محافظة النجف حسين العيساوي، في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين 2024/4/1 بمناسبة ذكرى شهادة الامام أمير المؤمنين (ع).



واستثنى البيان "الدوائر المشمولة بالخطة الامنية والخدمية الخاصة بالزيارة".