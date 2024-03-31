الكلداني ونواب كتلة بابليون يشاركون في احتفالية قداس عيد القيامة

حيث ترأس قداس عيد القيامة المطران مار يوسف عبّا رئيس اساقفة بغداد للسريان الكاثوليك وعاونه عدد من الكهنة الافاضل.كما استهل المطران الموعظة بتقديم تهنئته بمناسبة القيامة المجيدة لريان الكلداني وكذلك الحضور، ومن ثم أكمل الموعظة شارحاً عظمة رسالة يسوع الخلاصية وكيف ان الفداء هو عظمة المحبة.وبدوره تبادل الكلداني التهاني مع المطران عبّا بعد انتهاء الاحتفال، كم توجه الكلداني مع اعضاء الكتلة الى باحة الكنيسة حيث تبادل برفقة اعضاء كتلة بابليون التهاني مع عامة المصلين في باحة الكنيسة.