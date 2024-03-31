محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي يوم غد

وذكر بيان للمحافظة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استناداً لقرار مجلس محافظة بغداد، محافظ بغداد عبد المطلب العلوي يعلن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين، بمناسبة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام)، في الدوائر التابعة إلى حكومة بغداد المحلية".وبالإضافة إلى محافظة بغداد، فإن كل من النجف الأشرف، وكربلاء المقدسة، والبصرة، وذي قار، وبابل، وواسط، والمثنى، والديوانية، قد قرروا تعطيل الدوام الرسمي غداً بـ"ذكرى استشهاد أمير المؤمنين (عليه السلام)".