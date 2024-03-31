محافظتان جديدتان تعطلان الدوام الرسمي غداً

وذكر بيان لمحافظة ديالى، ورد لـ السومرية نيوز، أن "محافظ ديالى وكالةً كريم علي اغا اعلن عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين ٢٠٢٤/٤/١ في كافة دوائر المحافظة والمدارس والمعاهد والجامعات باستثناء الدوائر الخدمية لاتاحة الفرصة امام الزائرين المتوجهين الى النجف الاشرف".وقال اغا، وفق البيان: "نتقدم إلى الأمة الإسلامية بأحر التعازي بذكرى استشهاد ابن عم الرسول الأعظم (ص) وأبا الحسنين (ع) أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (ع)"، مضيفاً: "بهذه المناسبة نعزي انفسنا وجميع المؤمنين وعظم الله لنا ولكم الأجر والثواب وثبت إيمانكم ورزقنا وإياكم الشفاعة والمغفرة انه نعم المولى ونعم النصير".من جهته، قال محافظ ميسان حبيب ظافر، في وثيقة تابعتها السومرية، "بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب (ع) ومن أجل فسح المجال أمام أبناء المحافظة لإحياء هذه الذكرى الأليمة ولاداء مراسيم الزيارة، تقرر أن يكون يوم غد الاثنين عطلة رسمية في كافة الدوائر والمؤسسات في المحافظة".وبذلك، تلتحق ديالى وميسان بمحافظة بغداد، والنجف الأشرف، وكربلاء المقدسة، والبصرة، وذي قار، وبابل، وواسط، والمثنى، والديوانية، الذين قرروا أيضاً تعطيل الدوام الرسمي غداً بـ"ذكرى استشهاد أمير المؤمنين (عليه السلام)".