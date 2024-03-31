السوداني ورئيس المحكمة الاتحادية يبحثان مكافحة الفساد وتعزيز الاستقرار

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "التقى، اليوم الأحد، رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم محمد العميري، وجرى بحث أهم الأوضاع العامة والملفات على المستوى الوطني، وأهمية دعم المؤسسات القضائية وتعزيز وجودها".وأشار إلى "ضرورة العمل المشترك بين السلطات الدستورية، من أجل المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي، خاصة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، والحفاظ على المال العام، وتذليل العقبات السياسية والقانونية أمام مسيرة التنمية، وتعزيز الاستقرار".