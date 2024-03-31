المحافظات التي قررت تعطيل الدوام ليوم غد

المحافظات التي قررت تعطيل الدوام



محافظة بغداد

ديالى

ميسان

بابل

واسط

المثنى

الديوانية

البصرة

ذي قار

النجف الأشرف

كربلاء المقدسة

صلاح الدين ( بلد والدجيل وامرلي والطوز)

وتشهد مدينة النجف، منذ يوم أمس السبت، مراسم زيارة ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام).