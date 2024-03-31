مكتب السيد السيستاني يحدد مقدار "زكاة الفطر"

حدد مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في محافظة النجف، مقدار "زكاة الفطر".

وقال المكتب في بيان، إن "مقدار زكاة الفطرة لهذا العام ١٤٤٥ للهجرة هو (2000) دينار للفرد الواحد".

وأضاف البيان "وذلك بدلا عن الطحين، ونسألكم الدعاء".

وزكاة الفطر هي أحد أنواع الزكاة الواجبة على المسلمين، تدفع قبل صلاة عيد الفطر أو قبل انقضاء صوم شهر رمضان، وهي واجبة على كل مسلم قادر عليها بغض النظر عن العمر أو الجنس.



