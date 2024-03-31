بالصور من سامراء.. إحياء ذكرى استشهاد الإمام علي

ونشرت العتبة العسكرية صوراً لإحياء ذكرى الاستشهاد في ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان.

وتشهد مدينة النجف، منذ يوم السبت الماضي، مراسم زيارة ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام)، فيما قررت محافظات عراقية عدة تعطيل الدوام اليوم الاثنين.

وأدناه صور من مدينة سامراء..