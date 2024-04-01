ازدحامات القاسم والجادرية "الأطول".. خارطة بالموقف المروري لبغداد الان

وجاء الموقف المروري كالاتي:سريع القناة بعد صعدة محمد القاسم عند الرستميةسريع وجسر الدورة وصولا الى الجسر العنكبوتي على سريع محمد القاسمشارع موسى بن نصير بين تقاطع شارع فلسطين ومجسر وكراج الأمانةمحمد القاسم من مجسر الأمانة الى معارض النهضةسريع القناة عند جسر الحبيبيةشارع مثنى الشيباني ومجسر زيونةشارع فلسطين بين مجسر حماة ومجسر النخيلشارع الضلال وشارع الكيلاني وجميع الشوارع المحيطة بالنهضةشارع الجمهورية ونفق التحرير وجسر السنك وجسر الجمهوريةالشارع القادم من ساحة التركمان عند معهد الفنون الجميلة وصولا الى نفق باب المعظمشارع وزارة الصحة وجميع الشوارع والازقة المحيطة بباب المعظم ومدينة الطب ووزارة الصحةشرع 14 تموز من جسر 14 رمضان لغاية مدخل خدمي مطار المثنىشارع 14 رمضان من مجسر 14 رمضان الى مستشفى الطفل المركزيشارع دمشق وساحة النسور وشارع محمد مهدي الجواهريشارع المطار وسريع القادسية لغاية مجسر القادسيةشارع قطر الندى من مخرج السيدية بازدحام متصل مع جسر الجادرية وصولا الى تقاطع جامعة بغدادشارع وجسر الطابقين