السجن 15 سنة و6 سنوات بحق تجار مخدرات في كربلاء

السومرية نيوز – محليات



أصدرت محكمة جنايات كربلاء اربعة احكام بحق مدانين تراوحت ما بين السجن لمدة خمس عشرة سنة وست سنوات بحق تجار مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة .

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان الاول ضبط بحوزته ٨٥٠ غرام و ١٠٠ حبة من مادة المثيل امفيتامين المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".



وأضاف أن "المدانين الثلاث ضبط بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة، مشيرا إلى أن الاحكام صدرت استناداً لأحكام المادة ٢٨ / اولاً من قانون المخدرات و المؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٧".