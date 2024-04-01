بغداد.. الحبس 3 سنوات لمدان انتحل صفة ضابط

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان قام بانتحال صفة وظيفية من الوظائف العامة حيث اقدم على استلام مبالغ مالية من مواطنين مقابل تعيينهم في وزارة الدفاع".وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لاحكام القرار 160 لسنة 1983 الفقرة اولاً/ 1 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 3 من قانون العقوبات".