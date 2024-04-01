السجن المؤبد لمدان اقدم على خطف مواطن في ذي قار

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان نفذ عملية الخطف بالاشتراك مع متهمين اخرين حيث قاموا باستلام مبلغ مالي كفدية مقدارها 27 مليون دينار عراقي من ذويه مقابل اطلاق سراحه".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة الثانية 1/ 3/ 8 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".