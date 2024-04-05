أمطار رعدية بدءاً من الأحد المقبل.. تعرف على طقس العراق للأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "غداً السبت، سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة على العموم مقاربة لليوم السابق".وأضافت، أن "يوم الاحد، سيكون الطقس على العموم غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات عن اليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأشارت الهيئة إلى، أن "الاثنين القادم، سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً واحياناً غائم مع تساقط امطار خفيفة متفرقة تكون رعدية احياناً، وفي المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".وأوضحت، أن "يوم الثلاثاء القادم، سيكون الطقس صحواً ويتحول بعد الظهر الى غائم جزئي واحياناً غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية من البلاد".