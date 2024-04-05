الصحة تعلن فتح باب التعيين لخريجي كليات التقنية الطبية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز"، إنه "تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الصحة الدكتور صالح مهدي الحسناوي تدعو دائرة التخطيط وتنمية الموارد خريجي (الجامعات العراقية) من كليات(التقنية الطبية) من خريجي العام الدراسي ( 2022-2023 ) الراغبين بالتعيين على ملاك وزارتنا بملء الاستمارة الالكترونية الاحصائية الخاصة بالتعيين ادناه :‏ https://app2.moh.gov.iq/2024/medicaltech_college_al_2024_4a7fz/وأضافت الوزارة أن "الاستمارة ستبقى مفتوحة ولمدة ( 30 ) يوما".