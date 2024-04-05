الانواء الجوية: منخفض جوي وامطار الأسبوع المقبل

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان ستشهد منخفض جوي قادم من البحر الأحمر سيؤدي الى تساقط امطار في مناطق متفرقة من البلاد".جدول حالة الطقس خلال أيام الاحد والاثنين والثلاثاء: