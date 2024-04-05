بالفيديو.. مجموعة من المعتمرين يتعرضون لعملية نصب من شركة سياحية

وقال المعتمرين لمراسل السومرية نيوز، اهم "تعرضوا لعملية نصب واحتيال من قبل احدى الشركات السياحية بعد تسليم جوازاتهم للشركة على امل ان تكون رحلتهم هذا اليوم لكنهم تفاجئوا بان صاحب الشركة اغلق هاتفه ولا يرد على اتصالاتهم لمعرفة مصير الرحلة الى الديار المقدسة".وأضافوا انهم "ذهبوا الى مركز الشرطة لتقديم شكوى الا ان مركز الشرطة اجابهم بان هذا الامر ليس من اختصاصهم"، وطالبوا الجهات الرسمية "بالتدخل لحل مشكلتهم ومعرفة مصير جوازاتهم المحجوزة لدى الشركة".