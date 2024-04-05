السيد السيستاني يستقبل عائلة الطفلة اللبنانية أمل الدر

وأبدى السيد السيستاني تعاطفه مع عائلتها ودعا لهم "بالصبر والسلوان، كما دعا للشعب اللبناني الكريم ولا سيما أهالي الجنوب بالخير والبركة وأن يجنّبهم الله كل سوء ومكروه".وأشار الى "تواصل حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على الشعب الفلسطيني في غزة وأبدى أسفه العميق لعجز العالم أو تعاجزه عن إيقافها".